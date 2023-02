Il settore del gioco in Italia

Il settore del gioco in Italia

Il settore del gioco in Italia

Roma, 14 feb. (askanews) – È stato presentato a Roma presso Villa Blanc il Rapporto di ricerca sul settore del gioco in Italia prodotto da Luiss Business School e Ipsos.

Una ricerca nata nell’ambito dell’Osservatorio sui mercati regolati della Luiss, e realizzato con il supporto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La ricerca si è focalizzata sul profilo dei giocatori, sia in ambiti legali che illegali, e sui loro comportamenti.

Ha preso parte all’incontro Alberto Petrucci, Ordinario di Economia Politica della Luiss Guido Carli che ha spiegato i principali dati che sono emersi dalla ricerca, ed inoltre l’importanza di indagare il settore del gioco.

“Riusciamo a capire grazie all’elaborazione di questi dati le ragioni per cui si scelgono i diversi giochi sia nei punti vendita fisici che online. È interessante perché dai dati ufficiali non possiamo evincerlo, mentre grazie ai dati demoscopici emergono in maniera molto chiara.

L’incontro si è rivelato poi importante per studiare alcune soluzioni per mettere il giocatore nelle condizioni di fare scelte consapevoli e responsabili.