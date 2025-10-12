Il significato delle elezioni a Francoforte sull'Oder per il futuro dell'AfD

Recentemente, la città di Frankfurt an der Oder, situata al confine con la Polonia, è diventata il palcoscenico di un’importante competizione elettorale. Il ballottaggio ha visto contrapposti Axel Strasser, candidato indipendente, e Wilko Moller, rappresentante del partito di destra Alternative für Deutschland (AfD). Questa elezione è particolarmente significativa poiché l’AfD potrebbe ottenere il suo primo successo elettorale come sindaco in una città tedesca.

Il primo turno, tenutosi il 21 settembre, ha visto Strasser e Moller emergere come i principali contendenti, con rispettivamente il 32,4% e il 30,2% dei voti. I candidati del Partito Cristiano Democratico e del Partito Socialdemocratico, due forze politiche tradizionali, sono stati eliminati nella fase preliminare.

Contesto e rilevanza dell’elezione

Questa tornata elettorale si è svolta in un clima politico teso, reso ancora più intenso dalla recente decisione del Bundestag, il parlamento tedesco, di revocare l’immunità parlamentare a due membri dell’AfD. Uno dei due è accusato di diffamazione, mentre l’altro è stato coinvolto in un episodio controverso di apologia del nazismo, un atto severamente punito dalla legge tedesca.

Le implicazioni di una vittoria dell’AfD

Il politologo Jan Philipp Thomeczek, dell’Università di Potsdam, ha sottolineato che un eventuale successo di Moller invierebbe un messaggio potente circa la capacità dell’AfD di affermarsi anche in contesti urbani, tradizionalmente considerati bastioni delle forze politiche di centro-sinistra. Se l’AfD dovesse conquistare la carica di sindaco, questo potrebbe rappresentare un cambiamento radicale nella percezione pubblica del partito.

La situazione dell’AfD in Germania

Attualmente, l’AfD non vanta ancora sindaci in città di grande rilevanza a livello nazionale. Tuttavia, nel 2023, un suo membro, Tim Lochner, è stato eletto sindaco di Pirna, una cittadina vicino al confine con la Repubblica Ceca, pur essendo formalmente un candidato indipendente. Inoltre, è possibile notare la presenza di esponenti dell’AfD in ruoli amministrativi in piccole località, specialmente nella regione orientale della Germania, come nel distretto di Sonneberg in Thuringia.

Le accuse e la risposta della comunità internazionale

Il servizio di intelligence interna del Brandenburg ha recentemente etichettato il ramo statale dell’AfD come estrema destra confermata, una classificazione che il partito respinge, definendola un tentativo di emarginazione politica. Un rapporto di 1.100 pagine, rimasto riservato, ha descritto l’AfD come un’organizzazione caratterizzata da razzismo e anti-islamismo, portando a una discussione sulla possibilità di un divieto del partito.

Le reazioni internazionali non sono mancate: il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha criticato la classificazione, definendola una tirannia mascherata, esortando le autorità tedesche a riconsiderare la decisione. La Germania ha risposto, richiamando l’attenzione sulla propria storia e sul bisogno di prevenire l’estremismo di destra.

Inoltre, il Cremlino ha espresso disappunto per le azioni contro l’AfD, che spesso promuove narrazioni russe riguardo al conflitto in Ucraina, sottolineando una tendenza più ampia di misure restrittive contro movimenti politici in Europa.

Con la chiusura dei seggi fissata per le 18:00 ora locale, ci si attendeva che i risultati arrivassero entro la serata, gettando luce su un’elezione che potrebbe avere ripercussioni significative per il panorama politico tedesco.