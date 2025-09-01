Il silenzio imposto ai rappresentanti palestinesi all'Onu

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di negare i visti a funzionari palestinesi che desideravano partecipare alla 80esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Questa scelta, che esclude i rappresentanti di un popolo già marginalizzato, è vista come un ulteriore tentativo di silenziare la voce palestinese sulla scena internazionale.

Ma cosa significa veramente per la comunità globale?

Le implicazioni della decisione americana

La negazione dei visti ai funzionari palestinesi rappresenta un passo indietro in un contesto già complesso di isolamento politico. Storicamente, gli Stati Uniti hanno rispettato l’accordo di sede con l’Onu, che prevede la concessione di visti ai funzionari stranieri. Tuttavia, ci sono stati momenti in cui Washington ha sfruttato il proprio ruolo di ospite per negare l’ingresso a diplomatici di paesi considerati scomodi. Non è un fenomeno nuovo: nel 1988, ad esempio, Yasser Arafat fu escluso dall’Assemblea Generale. Oggi, le autorità statunitensi giustificano la negazione dei visti con presunti interessi di sicurezza nazionale. Ma ci chiediamo: è davvero una questione di sicurezza o c’è dell’altro?

Il governo Trump sostiene che la decisione si basi sul fatto che l’Autorità Palestinese (PA) non ha rispettato i propri impegni e ha minato le prospettive di pace. Tuttavia, è un’affermazione che merita di essere contestata. Sotto la leadership di Mahmoud Abbas, la PA ha condannato ripetutamente il terrorismo e ha supportato iniziative per il disarmo di Hamas. Non è forse giunto il momento di riconsiderare questi giudizi?

Il contesto geopolitico e il riconoscimento della Palestina

Il rifiuto americano si colloca in un momento cruciale, mentre diversi paesi occidentali valutano la possibilità di riconoscere la Palestina all’Onu. Si prevede che nazioni come Francia, Canada, Regno Unito, Australia, Portogallo e Malta possano unirsi agli altri 147 membri delle Nazioni Unite che già riconoscono lo stato palestinese. Gli Stati Uniti, preoccupati che queste dichiarazioni possano acquisire slancio, cercano di negare ai palestinesi l’opportunità di esprimere le loro rivendicazioni e celebrare un potenziale riconoscimento. Ma cosa accadrà se la comunità internazionale deciderà di ascoltare?

Nel frattempo, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu sarà accolto calorosamente all’Assemblea Generale, nonostante l’emissione di un mandato di arresto da parte della Corte Penale Internazionale. Questo contrasto mette in evidenza le disparità nel trattamento dei leader politici sulla scena internazionale. Come può tutto questo essere giustificato?

Il silenzio imposto ai palestinesi

La decisione di negare i visti ai funzionari palestinesi giunge in un momento in cui la violenza contro i giornalisti palestinesi sta raggiungendo livelli allarmanti. Solo pochi giorni fa, un attacco aereo israeliano su un ospedale a Gaza ha ucciso diversi giornalisti. Gli Stati Uniti non hanno condannato l’aggressione, evidenziando una complicità tacita nel silenziare le voci palestinesi. Non si tratta di un caso isolato; la recente storia è segnata da attacchi a giornalisti, incluso il brutale omicidio della giornalista Shireen Abu Aqleh. Come possiamo accettare tutto ciò?

La negazione dei visti si inserisce in una lunga serie di azioni che mirano a ridurre al silenzio qualsiasi voce critica nei confronti della politica israeliana. Matt Duss, esperto di politica internazionale, ha sintetizzato questa situazione affermando che la negazione è “un’espressione perfetta di decenni di politica statunitense verso i palestinesi”. Se nemmeno un’entità palestinese che ha rinunciato alla violenza riesce a farsi sentire, chi può realmente rappresentare i palestinesi?

La posizione attuale degli Stati Uniti sembra avvantaggiare gli sforzi israeliani di marginalizzare i palestinesi, cercando di cancellare la loro autodeterminazione. Tuttavia, nonostante le pressioni, la voce palestinese non può essere silenziata. La lotta per il riconoscimento e la giustizia continua e non può essere ignorata dalla comunità internazionale. È tempo di riflettere: possiamo davvero rimanere in silenzio di fronte a tutto questo?