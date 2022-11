Kiev, 7 nov. (askanews) – Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, in un’intervista televisiva ha detto di non escludere uno scenario di blackout totale nella capitale ucraina. “Stiamo calcolando diversi scenari per resistere ed essere pronti”, ha detto.

Per settimane, le forze russe hanno lanciato missili e droni esplosivi sulle infrastrutture ucraine.