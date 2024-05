Il sindaco di New York Adams partecipa a "Roma Cura Roma"

Roma, 11 mag. (askanews) - Roma e New York possono imparare molto l'una dall'altra in termini di valorizzazione delle aree urbane e partecipazione attiva della cittadinanza: con questo spirito il sindaco di New York Eric Adams, a Roma per partecipare al World Meeting on Human Fraternity (Wmhf), ha p...

Roma, 11 mag. (askanews) – Roma e New York possono imparare molto l’una dall’altra in termini di valorizzazione delle aree urbane e partecipazione attiva della cittadinanza: con questo spirito il sindaco di New York Eric Adams, a Roma per partecipare al World Meeting on Human Fraternity (Wmhf), ha preso parte assieme al sindaco Roberto Gualtieri, a “Roma Cura Roma” il grande evento di cura collettiva dei beni comuni, strade, piazze e aree verdi in tutti i municipi della capitale, che ha visto il coinvolgimento di una vasta rete di associazioni ambientaliste, del volontariato, sportive, comitati e associazioni di quartiere e singoli cittadini.

Adams e Gualtieri hanno partecipato alle iniziative di ripulitura di Piazza San Cosimato, nel cuore del rione romano di Trastevere. Con pennello e vernice, hanno ridipinto parte di un muro imbrattato di graffiti, contribuendo all’attività dei volontari.

I due hanno poi voluto condividere dei messaggi per le rispettive capitali: “Un pennello alla volta, una scopa alla volta, un volontario alla volta ci aiuterà a trasformare il dolore che abbiamo sentito durante il covid in un obiettivo”, ha detto Adams. E Gualtieri: “Insieme noi possiamo rendere Roma più bella e siamo tantissimi, quest’anno siamo 1000 in più che l’anno scorso, più di 16.000 volontari e 328 eventi”.

Uno spirito si collaborazione e fratellanza umana e civica, che Adams ha voluto riassumere così: “Io prego per voi, voi pregate per me, e tiriamo su questa nostra umanità!”