Il sindaco di Pozzallo sui migranti: "Missione Ue di coinvolgimento nell'accoglienza”

Ad AdnKronos lui ha parlato senza mezzi termini di “pannicello caldo”, il sindaco di Pozzallo sui migranti ha idee più chiare: serve una “missione Ue di coinvolgimento nell’accoglienza”. Insomma, per un battagliero Roberto Ammatuna lo stato di emergenza dichiarato dal governo è solo una “misura spot”, un “pannicello caldo che non serve assolutamente a nulla”.

“Missione Ue di coinvolgimento nell’accoglienza”

Ammatuna è uno di quei sindaci in prima linea sul fronte dell’accoglienza dei migranti e la sua bocciatura della linea dell’esecutivo Meloni è evidente: “Mi sembra che si stiano avvitando su se stessi per cercare di porre rimedio a una situazione che giorno dopo giorno si fa sempre più drammatica. Non si affrontano così temi importanti”. E allora la soluzione? Poco da fare, maggiore raccordo con l’Ue. “Con i Paesi nostri amici, non certo con quelli di Visegrad. Occorre una missione europea tipo Mare Nostrum per cercare di coinvolgere gli altri Stati nell’accoglienza. Purtroppo, però, di questo non c’è traccia, quando andiamo nei tavoli europei non abbiamo la forza necessaria a porre il tema”.

“Da Roma si può solo pontificare”

Per il sindaco quindi “bisogna dare più spazio alle ong, invece di bloccarle nei porti e serve un maggiore coinvolgimento dei Comuni”. La chiosa è sarcastica: “Dalle comode poltrone romane si può pontificare ma poi a doversi sbracciare sono i territori. Oggi il rapporto tra i Comuni e il Viminale non esiste più”.