Il sindaco di Roma Gualtieri: proseguiamo con termovalorizzatore

Milano, 15 lug. (askanews) – “Proseguiamo, stiamo lavorando a ultimare il piano che presenterò alla fine del mese abbiamo un cronoprogramma delle azioni necessaria per il termovalorizzatore, per tutti gli altri impianti e per la strategia complessiva di chiusura del ciclo rifiuti, della riduzione dei rifiuti, l’aumento della differenziata e poi il miglioramento della qualità della pulizia delle strade”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“È un dovere – ha aggiunto in riferimento alla posizione contraria del M5S e alla crisi di governo in atto – non penso che sia questa la ragione delle turbolenze che stiamo attraversando”.

Gualtieri ha aggiunto di aver spiegato a Draghi che sarà uno degli impianti più green del mondo