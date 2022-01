Il sindaco Nardella ricorda Sassoli: era un figlio di Firenze

Roma, 13 gen. (askanews) – “Sono qui per onorare David Sassoli come amico e come persona preziosa per la mia formazione politica, era un figlio di Firenze, nato nella nostra città, ha sempre amato Firenze, ricordo un suo intervento dedicato all’Europa e le città. Dobbiamo lavorare su questo, come presidente dei sindaci europei dedicherò una sessione con tutti i colleghi sindaci nei prossimi mesi proprio al lavoro e ai progetti di David Sassoli, per primo si è reso conto del’importanza di tenere l’Ue legata alle città, i cittadini rischiano di percepirla troppo lontana, Sassoli lo aveva capito e si batteva per questo”.

Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella parlando a Roma con i giornalisti dopo la visita alla camera ardente del presidente del Parlamento europeo David Sassoli.