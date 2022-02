Il sindaco (vegano) di New York: “Il formaggio è come l’eroina”

Il sindaco Adams: “Il formaggio è come l’eroina e se mettiamo in due stanze un mangiatore ed un tossicomane saranno indistinguibili per astinenza”

Gaffe comunicativa del sindaco vegano di New York Eric Adams: “Il formaggio è come l’eroina”. Il paragone che mette sullo stesso piano un cibo che potrebbe anche far male con una droga che di certo uccide arriva da un primo cittadino notoriamente crociato veg ma pare colto in fallo a mangiare pesce da alcuni giornalisti.

Il formaggio “come l’eroina, e danno astinenza allo stesso modo”

Ad ogni modo ha detto Adams: “Il cibo è una droga, crea dipendenza, se prendiamo una persona dipendente dall’eroina e la mettiamo in una stanza, e un’altra dipendente dal formaggio e glielo togliamo, vi sfido a riconoscere la persona dipendente dall’eroina da quella dipendente dal formaggio”. Adesso che è più chiaro il senso della clamorosa boiata che ha detto Adams spieghiamo un po’ chi è il personaggio.

Il diabete e la svolta vegana di un sindaco salutista ma gaffeur

Nel 2016 Adams ebbe il diabete e dovette modificare radicalmente il suo regime alimentare. Scrisse un libro ed iniziò una campagna per spingere i suoi concittadini a mangiare meglio. Concettualmente non sbagliò ma era nei paragoni che Adams zoppicava. All’epoca disse: “Più mangiate frutta e verdura, più avete uno stile di vita sano lontano dai cibi conservati, più sarete sani. So come mi sento ogni giorno, e voglio che voi vi sentiate così”.

La mangiata di pesce non esattamente vegana e le giustificazioni di Adams

Tutto bene dunque? Non esattamente, perché alcuni media avrebbero colto in castagna Adams a magiare pesce. Appurato che un’orata non è un ortaggio il sindaco rispose così, fra mezze ammissioni e sdegno: “Ignorate le voci e non preoccupatevi di quello che c’è nel piatto del sindaco. Nessuno è perfetto in questa città e io sono il sindaco di New York e sono perfettamente imperfetto”.

Chi di cetriolo ferisce…