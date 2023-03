Il soccorso di un barcone di migranti a largo della Calabria

Milano, 11 mar. (askanews) – Un peschereccio gremito di migranti è stato soccorso e trainato questa notte nel porto di Crotone dalle unità della Guardia costiera. Nelle immagini le operazioni di soccorso avvenute a largo delle coste della Calabria. Tre eventi SAR che hanno visto l’intervento di diversi mezzi aeronavali che operano sotto il coordinamento della Guardia Costiera italiana. In particolare, nave Dattilo della Guardia Costiera ha coordinato 6 motovedette SAR Guardia Costiera classe 300, 2 pattugliatori della Guardia di Finanza e una nave della Marina Militare. A supporto delle attività in mare, in sorvolo un aereo ATR 42 della Guardia Costiera italiana ed un assetto aereo Frontex islandese.