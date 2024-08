Il socialista Salvador Illa è il nuovo presidente della Catalogna

Roma, 10 ago. (askanews) – Il socialista Salvador Illa diventa presidente della Catalogna. È stato eletto nuovo leader della Catalogna giovedì 8 agosto con il voto del Parlamento, diventando il primo governatore regionale che non appartiene a un partito indipendentista dal 2010.

“Assumo questa responsabilità con emozione e onore, ma anche con l’umiltà di chi vuole essere, da oggi, il primo servitore pubblico della Catalogna”, ha affermato nel suo discorso di apertura in catalano.

“Le linee principali della mia presidenza saranno quelle di unire e servire. Unirsi rispettando la diversità e la pluralità del popolo catalano, soprattutto in un momento in cui avanzano approcci divisivi, demagogici e populisti, mettendo a rischio non solo l’unità civile del nostro popolo, ma anche della stessa convivenza”.

“La nostra volontà di essere è anche volontà di vivere insieme e la difesa della nostra lingua, della nostra cultura e della nostra terra non è contro nessuno o non intende nuocere a nessuno. Per questo sono grato oggi per la presenza dei rappresentanti del governo spagnolo”.