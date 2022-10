Il sogno di un bimbo malato esaudito dai marinai di Taranto e dalla collaborazione fra associazione Simba e Scuola Sottufficiali pugliese

Il sogno di un bimbo malato esaudito dai marinai di Taranto con l’impegno di tutti e un piccolo paziente oncologico ha potuto assistere al giuramento dei marinai di Mariscuola. Il bambino è un degente del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto.

Esaudito il sogno di un bimbo malato

Il piccolo nella giornata di ieri, 27 ottobre, ha potuto assistere dalla tribuna d’onore, ad un evento che per lui era bellissimo: la cerimonia del Giuramento dei marinai a Mariscuola Taranto. Il desiderio del bambino si è concretizzato grazie alla collaborazione fra l’associazione Simba, l’ospedale e il comandante della Scuola Sottufficiali, contrammiraglio Francesco Milazzo. Il piccolo paziente è stato accompagnato dalla sua famiglia e come spiegano i media ha potuto “partecipare all’atto conclusivo ed emotivamente più significativo del corso di formazione degli allievi del corso dei Volontari in ferma prefissati di un anno”.

Il primario: “Momenti che sono una vera cura”

Una nota della Asl spiega che con il bambino c’era anche anche Valerio Cecinati, direttore del reparto di Oncoematologia pediatrica. Che ha detto: “Anche questi momenti speciali possono a pieno titolo essere ascritti nel percorso di cura perché vivere belle esperienze, durante un percorso certamente non semplice, aiuta i bambini e i ragazzi e anche le loro famiglie”.