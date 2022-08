Il sondaggio Demos mette Meloni in testa e Draghi “nel cuore” degli italiani

Il sondaggio Demos mette Meloni in testa e Draghi “nel cuore” della più parte degli italiani campionati in vista delle elezioni del 25 settembre

Il sondaggio di Demos per Repubblica mette Giorgia Meloni in testa e Mario Draghi “nel cuore” degli italiani: la rilevazione di Ilvo Diamanti spiega che Fratelli d’Italia è primo partito ma tallonato dal Pd. A sguire poi ci sono Lega, Movimento 5 Stelle e Forza Italia.

E a livello di coalizioni? Lì la forbice è ancora ampia e quello che Open definisce “il sogno Dem del pareggio in Senato” è ancora molto lontano.

Il sondaggio Demos premia Meloni e Draghi

In più il sondaggio Demos rileva che Azione di Carlo Calenda supera il 5% e soprattutto che Mario Draghi è ancora il premier più amato. Ecco i dettagli: FdI arriva al 23,4% ed è in crescita di 1,1 punti percentuali rispetto a maggio.

Il Partito Democratico è al 22,1% sempre in crescita. La Lega di Matteo Salvini perde più di due punti ed è al 13,6% mentre Forza Italia di Silvio Belusconi guadagna tre decimali e si piazza all’8,3%.

Calenda e l’effetto Letta: per ora benefico

Azione e + Europa per adesso risentono in maniera benefica dell’accordo con Enrico Letta: per loro il 5,3%. In calo la coalizione formata da Europa Verde, Verdi e Sinistra Italiana al 3,6%.

Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,8%. Italexit di Gianluigi Paragone è al 2,7%. La chiosa di Diamanti è sui leader: Mario Draghi è il primo, a seguire Giuseppe Conte e Giorgia Meloni.