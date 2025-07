Il sorprendente matrimonio di Angela Caloisi e Paolo Crivellin: dettagli inediti

Non crederai mai a quello che è successo! La storia d’amore tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin, che ha fatto sognare milioni di italiani tra le telecamere di Uomini e Donne, ha appena scritto un nuovo, dolce capitolo: il loro matrimonio civile! Domenica 20 luglio, questa affascinante coppia ha ufficializzato il loro amore firmando i documenti, e non hanno resistito a condividere sui social alcuni scatti che immortalano la gioia di questo momento speciale.

Ma attenzione, perché la celebrazione in chiesa, tanto attesa, è fissata per giovedì 31 luglio! Scopriamo insieme i dettagli di questo evento che ha già fatto discutere e che promette di essere indimenticabile.✨

Abiti da sogno: la scelta di Angela e Paolo

Quando si parla di matrimoni, l’outfit è sempre un tema scottante, e in questo caso non fa eccezione! Per il rito civile, Paolo ha optato per un look sobrio ed elegante: un abito grigio scuro, abbinato a una camicia bianca, senza cravatta né papillon. La sua scelta sembra dire a tutti: “La semplicità vince sempre!” Ma l’attenzione è tutta su Angela, la cui mini gonna color panna abbinata a un gilet smanicato ha fatto discutere. C’è chi ha applaudito la sua audacia e modernità, mentre altri hanno criticato l’outfit, considerandolo inappropriato per un matrimonio, anche se civile. E tu, cosa ne pensi? Hai mai pensato a quanto possa essere difficile trovare l’abito giusto per un giorno così speciale? 👗✨

Un amore duraturo: la storia di Paolo e Angela

Paolo e Angela non sono una coppia qualsiasi, e la loro storia è davvero affascinante! Iniziata oltre sette anni fa nel celebre programma di Canale 5, Uomini e Donne, la loro relazione è un’eccezione in un mondo dove molte storie d’amore si spengono rapidamente. Dopo una proposta di matrimonio da sogno lo scorso gennaio, in alta quota, l’amore che li unisce ha trovato una nuova dimensione con questo primo passo ufficiale verso l’altare. I fan sono in fermento, emozionati per il grande giorno in arrivo e curiosi di scoprire come si svolgerà la cerimonia religiosa. Qual è il segreto del loro amore duraturo? 🥂💖

Il grande giorno: cosa aspettarsi il 31 luglio

La celebrazione in chiesa, prevista per giovedì 31 luglio, è attesa con un fervore contagioso! Sarà l’occasione perfetta per gli sposi di promettersi amore eterno davanti a Dio, circondati dai loro cari. Ci aspettiamo una giornata ricca di emozioni e una festa memorabile. I preparativi sono in pieno svolgimento e le aspettative sono alle stelle: come si presenteranno gli sposi? Quali sorprese ci riserveranno? Non possiamo fare a meno di attenderlo con ansia, certi che questo evento entrerà nella storia delle coppie più amate della televisione italiana! 🎉💍