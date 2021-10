Il sostegno psicologico sbarca su Amazon

Roma, 29 ott. (askanews) – La psicologia arriva su Amazon con la piattaforma Sygmund. È infatti italiana l’innovazione che porta la psicologia ad essere presente su una delle più grandi piattaforme commerciali del mondo.

Sygmund è la piattaforma online dove psicologi professionisti operano sette giorni su sette e 24 ore su 24, fornendo counseling psicologico che viene garantito tramite smartphone o personal computer a migliaia di persone ogni giorno. La piattaforma, lanciata dal prof.

Alessandro De Carlo, docente di psicologia all’Università di Padova, funziona sulla base di una tecnologia proprietaria che consente di accedere a percorsi psicologici in diversi ambiti, anche attraverso Amazon.

Alessandro De Carlo, Università di Padova: “La mission di Sygmund è quella di rendere l’intervento psicologico accessibile a tantissime persone. Essere presente du Amazon ci permette da una parte di rendere la psicologia visibile e dall’altra di renderla concretamente accessibile”.

In Amazon sono presenti sedici percorsi con temi che spaziano dal “rilassamento” al “superare la tristezza”, dall'”aumentare l’autostima” al “gestire il peso e l’alimentazione”, dal “raggiungere gli obiettivi” al “benessere sessuale”, dalla “motivazione al fitness” all “supporto per le scelte di carriera”. Tutti i percorsi integrano 5 oppure 8 sedute con un professionista e lo sblocco di materiali di auto-formazione e di auto-aiuto in Sygmund.