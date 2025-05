Il sultano del Brunei ricoverato al vertice Asean per "esaurimento"

Kuala Lumpur, 27 mag. (askanews) – Ricoverato per ‘esaurimento’: il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, uno degli uomini più ricchi del mondo, ha lasciato il vertice Asean in svolgimento a Kuala Lumpur in Malaysia.

Ora si trova al National Heart Institute della capitale, la struttura di riferimento per tutti i VIP che partecipano agli incontri del vertice.

Ufficialmente il ricovero è per ‘esaurimento nervoso”.

Il patrimonio del Sultano del Brunei è stimato a circa 30 miliardi di dollari. Bolkiah, il secondo monarca più ricco del pianeta dopo il re della Thailandia; ha 78 anni ed è sul trono dal 1967. Attualmente è sposato solo con la prima moglie, la regina consorte Anak Saleha, sua cugina di primo grado. In passato, ha avuto anche altre due mogli e in totale almeno 5 figli e 7 figlie.