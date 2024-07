Il summit di Washington per il 75esimo anniversario della Nato

Washington DC, 9 lug. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ospita i leader della NATO per una cerimonia che celebra il 75° anniversario dell’alleanza e assegna al suo capo Jens Stoltenberg la Medaglia Presidenziale della Libertà nell’Andrew W. Mellon Auditorium. Questa sede ha un significato storico in quanto luogo dove il presidente Harry S. Truman ospitò la firma del Trattato del Nord Atlantico del 1949, che sancì l’alleanza. Anche il presidente Bill Clinton scelse questa sede per la commemorazione del 50esimo anniversario. Ma le discussioni procedono a tutto campo per i 32 Paesi membri.