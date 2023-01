Il superbonus dell'azienda di Taiwan ai dipendenti: 50 mesi di stipendio

Ecco il superbonus di un’azienda di Taiwan ai dipendenti: 50 mesi di stipendio.

Da quanto si apprende la somma arriverà ai lavoratori della Evergreen Marine Corp di Taiwan, quella della nave bloccata a Suez per intenderci. Si parla di quattro anni di mensilità cumulati in premio aziendale, roba stellare insomma. Alcuni dipendenti della società con sede a Taipei lo hanno ricevuto come coronamento di un anno straordinario, il 2022 appunto.

Il superbonus: 50 mesi di stipendio

Evergreen Marine può permettersi tanta generosità? Certo che si, a contare che le entrate dell’azienda nel 2022 sono salite ad un record di 634,6 miliardi di dollari taiwanesi.

Sarebbero circa 20,7 miliardi di dollari americani e la somma rappresenta il triplo di quanto guadagnato nel 2020.

Premio e accuse di “figli e figliastri”

La Evergreen Marine era salita agli onori della cronaca globale per la Ever Given la gigantesca nave porta container rimasta bloccata nel Canale di Suez. I media spiegano che c’è stato un distinguo: il mega bonus è stato “elargito agli assunti nella sede di Taipei, la capitale di Taiwan” ma non a quelli della Cina con cui Taipei è ai ferri cortissimi da mesi.

I dipendenti con sede a Shanghai, in Cina, hanno protestato nei confronti dell’azienda.