Il Teatro Sistina riparte dal Marchese del Grillo, con Max Giusti

Roma, 10 ott. (askanews) – Con l’omaggio a Roma e alla romanità, nonché alla tradizione gloriosa della commedia all’italiana, il Teatro Sistina riparte con Il Marchese del Grillo, per la regia di Massimo Romeo Piparo. Sarà il travolgente talento di Max Giusti, protagonista dell’attesissima commedia musicale tratta dalla sceneggiatura del film di Mario Monicelli, a “tagliare” idealmente il nastro dell’apertura mercoledì 12 ottobre.

Lo spettacolo, scandito da battute e aforismi indimenticabili, è un mix vincente di ironia e sarcasmo con le musiche originali composte da Emanuele Friello, le coreografie di Roberto Croce, le ricche scenografie di Teresa Caruso e con un grande cast di oltre 30 artisti.

“Questo è un film molto evocativo, è diventato uno spettacolo teatrale – ha detto Giusti – Come fai a non cercare di riportare quelle atmosfere anche qui sull palcoscenico del Sistina. Quello che spero è di far provare una confort zone, un posto dove stare bene a tutti quelli che verranno, falli un po’ tornare in questo alveo che un po’ ci protegge, come se fossimo sul Tevere che scorre nella nostra città”.

Lo spettacolo, tratto dal celebre film del 1981 con Alberto Sordi, campione di incassi e di risate, narra la vicenda -ispirata a una figura storica realmente esistita- che riporta indietro nel tempo alla Roma degli inizi del XIX secolo, facendo immergere lo spettatore nel fascino della Città Eterna.

Qui vive il Marchese Onofrio del Grillo, nobile carismatico, irrimediabilmente ozioso e dispettoso, impudico e sfrontato, che farà sorridere e riflettere con la sua maschera dolce amara.

“Tornare a teatro, dopo due anni e mezzo molto molto difficili, soprattutto per me dopo 18 anni dalla mia ultima commedia musicale, è una grandissima soddisfazione. Fino a qualche giorno fa parlavo di responsabilità, adesso me la sono tolta e devo avere un po’ di incoscienza e affrontare questo debutto con il massimo dell’impegno, della preparazione e dell’entusiasmo”.

L’invito è presto fatto: “Sento tutto l’entusiasmo per potervi dire…venite a teatro a vedere il Marchese del Grillo perché “io so io…e voi?”.