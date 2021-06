Il mister olandese saluta la nazionale, le voci che davano Frank De Boer per esonerato sono realtà. Dalle parole del tecnico si comprendono i motivi.

È ormai ufficiale, l’allenatore Frank de Boer ha annunciato le proprie dimissioni dalla Nazionale di calcio olandese. Si vociferava infatti, già dall’ultima sconfitta degli “Orange”, di un possibile esonero.

Il tecnico Frank De Boer esonerato dalla Nazionale olandese: i risultati a Euro 2021

“Frank De Boer sarà esonerato”, era questa la voce che girava dopo la sconfitta dell’Olanda per 0-2 contro la Repubblica Ceca che è costata la mancata qualificazione ai quarti di finale alla Nazionale “Orange”. Il tecnico olandese ha però anciticipato la dirigenza dando oggi le sue dimissioni. Dimissioni inevitabili, in quanto la Nazionale “Orange” era tra le favorite per la vittoria finale ed è caduta inaspettatamente contro una delle 4 squadre ripescate tra le migliori terze.

Sebbene abbia affrontato un girone abbastanza semplice, i primi problemi legati alla squadra allenata dall’ex tecnico De Boer hanno mostrato molte carenze nel reparto difensivo. A riprova di ciò i 2 goal subiti dalla Nazionale ucraina durante la loro prima partita, che hanno poi vinto solo con una rete di scarto negli ultimi minuti.

Il tecnico Frank De Boer esonerato dalla Nazionale olandese: i trascorsi

L’ex tecnico Frank De Boer è stato spesso criticato per il suo modo di leggere le partite non solo da analisti sportivi e da colleghi, ma anche da suo fratello, Ronald De Boer allenatore dell’Olanda dal 1993 al 2003, che alla vigilia dell’Europeo ha risposto ad un’intervista dicendo: “Il 5-3-2? Johan Cruyff si rivolterebbe nella tomba”.

Tristemente noto anche per una brevissima parentesi nel calcio italiano all’Inter, Frank de Boer non è mai riuscito ad integrarsi a pieno nella squadra meneghina nerazzurra, mancando tra gli obiettivi anche la conquista dell’affetto dei suoi tifosi. Nonostante le critiche e i risultati recenti che hanno portato all’esonero di Frank de Boer, nella sua patria è ben ricordato per i numerosi trofei vinti con l’Ajax negli anni ’90.

Il tecnico Frank De Boer esonerato dalla Nazionale olandese: le sue parole

L’ormai ex tecnico Frank de Boer in seguito alle sue dimissioni formali ha comunicato le ragioni che l’hanno portato a questa scelta. Tramite un post sul suo profilo Instagram si è pronunciato con queste parole: “Ho deciso di non continuare come allenatore. L’obiettivo non è stato raggiunto. (…) La pressione aumenta e questa non è una situazione sana nè per me nè per la squadra (…)”. Dalle parole di Frank De Boer si può dedurre che non abbia avuto alternativa alle dimissioni e che a causa del clima teso abbia preferito “passare la palla”, in vista delle qualificazioni per i mondiali del 2022, a colui che prenderà il suo posto.