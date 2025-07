"Il tempo non aspetta", esce lo spin-off di "Bassifondi"

Roma, 28 lug. (askanews) – “Il tempo non aspetta” di Danno e The Rebel è il titolo del nuovo videoclip firmato Trash Secco, dal 22 luglio su YouTube. Il pezzo estratto dall’ultimo album di The Rebel “Word of no nation” pubblicato lo scorso giugno, vuole consacrare la collaborazione tra i due musicisti con un ispirato accompagnamento visuale che ha tutto il sapore di un film.

Se l’atmosfera sonora del brano richiama – tra jazz, cumbia e tango – l’immaginario musicale di Tom Waits, il videoclip cristallizza definitivamente questo piccolo grande omaggio al cantautore statunitense e alle sue rappresentazioni simboliche.

Per l’occasione Trash Secco ha voluto riprendere il suo fortunato lungometraggio “Bassifondi”, scritto assieme ai fratelli D’Innocenzo e presentato alla Festa del Cinema di Roma. Ricrea così quell’atmosfera onirica e surreale che ha caratterizzato la pellicola, tra suggestive scenografie e imprevedibili soluzioni fotografiche. Protagonista delle scene è Callisto (Romano Talevi), un senzatetto che addormentandosi per strada sogna di entrare in un universo onirico. Seguendo poi un topolino di cartone, questi si ritrova in un mondo immerso nei toni di una favola noir. Sul fondo di questo mondo sommerso, guidato da una coppia di senzatetto, Callisto ritrova il suo amico Romeo (Gabriele Silli) e insieme festeggiano felici dividendosi un semplice tramezzino. Alla fine Callisto si risveglia bruscamente per trovarsi di nuovo nella triste realtà, ma quando si riaddormenta sul suo volto torna un sorriso…

Non solo per la scelta degli attori già protagonisti del film, il regista ha creato un piccolo spin off del film, riportando nel formato videoclip quegli scenari a quelle situazioni che hanno caratterizzato “Bassifondi”. Le rime di Danno e i beat di The Rebel si sposano perfettamente con quelle luci e quei colori, che diventano un caleidoscopico flusso di istantanee.