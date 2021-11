Roma, 23 nov. (askanews) – Sarebbe un incendio scoppiato a bordo la causa del terribile incidente che ha ucciso 46 persone in Bulgaria: un pullman invaso dalle fiamme su un’autostrada. Fra le vittime, 12 erano bambini. Solo sette persone sono sopravvissute. Il pullman immatricolato in Macedonia del Nord tornava in patria dalla Turchia.