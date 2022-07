Il terzo polo di Giuseppe Conte, ecco come sarà

Resta l'ispirazione al modello francese di Melenchon e si punta su Costituzione d ambiente: ecco il terzo polo di Giuseppe Conte che vuole il 10%

Prede forma, almeno negli intenti, il terzo polo di Giuseppe Conte, con il leader del M5s che propone un “campo giusto” in alternativa a quello largo ed all’agenda Draghi. La chiave sarà la società civile e Conte ne ha parlato in una intervista al Corriere della Sera, sottolineando come il terzo polo andrebbe ad essere baluardo dei valori della Costituzione e di quelli dell’ecologia.

Insomma. né centrodestra né Pd.

Arriva il terzo polo di Giuseppe Conte

Si, ma quanto vale il terzo polo? Conte punta ad un tondo 10%. E lo cercherà con il modello “a sinistra del centrosinistra” già annunciato, cioè emulando la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Il Corsera sottolinea come sul M5s permangano i dubbi su “deroghe ai due mandati, alleanza con le sigle a sinistra, rientro in campo di Alessandro Di Battista e problema delle alleanze con i Dem nelle regioni”.

Ha spiegato Giuseppe Conte: “Quello che noi proponiamo, in antitesi al centrodestra e al campo dell’agenda Draghi, è un ‘campo giusto’, il campo della giustizia sociale”.

“Chi litiga per il premier e chi lavora”

“Centrodestra e campo largo stanno già litigando per chi deve fare il premier, noi stiamo lavorando h24 sulle risposte da dare alla crisi che in autunno si farà ancora più dura”. E ancora: “Il terzo polo sarà aperto alla società civile e a tutti coloro che difendono i valori della Costituzione e tutti coloro che credono nella vera transizione ecologica.

E che vogliono contrastare le politiche della destra”. E sulle alleanze? “È in corso un dialogo con tutte le associazioni e le organizzazioni, oltre agli esponenti della società civile”.