Il Terzo Polo di Renzi e Calenda: l’accordo è fatto

Roma, 11 ago. (askanews) – Una storia su Instagram con lo slogan “Anche in politica servono gli assist”: così Matteo Renzi annuncia sui social l’accordo fra Italia Viva e Azione di Carlo Calenda in vista delle politiche del 25 settembre.

Calenda da parte sua twitta: “nasce oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha sfiduciato Draghi. Ringrazio Matteo Renzi per la sua generosità”.

Il leader di Italia Viva invece si affida a Facebook per raccontare nei dettagli a cosa pensa quando si parla di “terzo polo”: “Una casa nuova, bella, che riaccenda la passione per la politica e la speranza dell’Italia”. Un post in cui annuncia anche che sarà Carlo Calenda a guidare la campagna elettorale; “i punti che ci uniscono” aggiunge “sono molti più di quelli che ci dividono”.

Al di là degli annunci sui social, mancano per ora contenuti e modalità precise dell’accordo, che va a costuire un polo centrista, dopo che Carlo Calenda ha abbandonato l’alleanza con il PD perché non ha accettato l’ingresso di Sinistra Italiana e Europa verde.