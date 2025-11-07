Il Tifone Kalmaegi colpisce il Vietnam, almeno 5 morti

Roma, 7 nov. (askanews) – Il tifone Kalmaegi, che ha colpito il Vietnam, ha provocato almeno cinque morti nel Paese. Lo indica un rapporto pubblicato dal ministero dell’Ambiente, che ma ci sono anche diversi feriti e dispersi. Il tifone ha toccato terra giovedì nella fascia centrale del Vietnam, dove migliaia di persone sono state evacuate dalle aree colpite da uno dei cicloni più letali al mondo quest’anno con di venti sostenuti fino a 149 chilometri orari con raffiche molto più intense.

Kalmaegi aveva già provocato la morte di 188 persone nelle Filippine prima di proseguire il suo percorso verso ovest.