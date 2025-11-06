Il tifone Kalmaegi fa 140 morti nelle Filippine e punta al Vietnam

Roma, 6 nov. (askanews) – Il Vietnam si prepara all’arrivo del tifone Kalmaegi che ha già colpito le Filippine centrali, in particolare la provincia di Cebu, causando devastanti inondazioni. Il bilancio è di almeno 140 morti e 127 dispersi, oltre a decine di feriti.

Centinaia di migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, la maggior parte è stata portata via dalla forza delle acque.

Le immagini dall’alto mostrano una distesa di fango. “Tutto è successo molto velocemente – racconta una donna – l’acqua ci è arrivata al torace, è come se avessimo avuto solo un minuto per salvarci”.

“Non mangiamo da due giorni – dice un uomo che è riuscito a metteresi in salvo – i miei figli sono in stato di shock, traumatizzati dalle inondazioni. È la prima volta che ci troviamo in una situazione simile”.

Il presidente Ferdinand Marcos ha dichiarato lo “stato di catastrofe nazionale”. Kalmaegi, che si è rafforzato, si sta ora dirigendo verso il Vietnam, dove potrebbe provocare onde alte fino a otto metri, secondo il servizio meteorologico nazionale.

Il vice primo ministro vietnamita Tran Hong Ha lo ha definito “pericoloso e molto anomalo”, chiedendo alle autorità locali di prepararsi. Le Filippine hanno già visto passare 20 tempeste tropicali quest’anno ma il tifone Kalmaegi finora è il più letale.