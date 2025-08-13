Il tifone Podul tocca terra a Taiwancon raffiche a 178 km all'ora

Taiwan, 13 ago. (askanews) – Il tifone Podul sta colpendo Taiwan con forti venti e intense piogge su tutta l’isola. A causa delle precipitazioni violente sono state chiuse le attività commerciali nel sud, cancellati di centinaia di voli e la distribuzione dell’energia elettrica è stata sospesa a decine di migliaia di abitazioni. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 178 chilometri orari nella contea sud-orientale di Taitung, ha dichiarato l’Agenzia Meteorologica Centrale (CWA).

Oltre 7.300 persone sono state evacuate dalle loro case.