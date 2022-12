Il tiktoker "Sparadais" in ospedale dopo un malore che lo aveva colpito in strada e che lo aveva fatto cadere a terra sotto gli occhi dei passanti

Paura in Campania ed in particolare nella zona di Paestum per le sorti del tiktoker “Sparadais”, in ospedale dopo un malore.

Il popolarissimo Armando Cobucci si troverebbe ancora in prognosi riservata a Vallo della Lucania dopo un severo malore che lo aveva colpito qualche giorno fa. Da quanto si apprende Armando “Sparadais” Cobucci è ancora ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

L’uomo era diventato famosissimo grazie ai suoi video irriverenti e caustici pubblicati sui social. Secondo molti media campani le condizioni del noto tiktoker sembrerebbero in miglioramento.

“Sparadais” infatti dopo il malore era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. A dare la notizia del malore e delle condizioni cliniche era stato lo staff di Cobucci attraverso i suoi canali social. Armando è ricoverato presso il Presidio Ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania.

Le parole del responsabile dello staff

Il responsabile di staff Luca Sepe ha detto a Fanpage: “Armando si trova in questo momento in ospedale, in prognosi riservata, tuttavia le sue condizioni ieri sono apparse migliori”.

E ancora: “Purtroppo ha subito una brutta ulcera perforante. Era in strada quando è successo, ed ha perso l’equilibrio finendo a terra e battendo rovinosamente il naso, tanto da esserselo rotto“.