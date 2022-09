Milano, 14 set. (askanews) – La lunghezza della coda di coloro che intendono rendere omaggio alla salma di Elisabetta II, che verrà esposta a Westminster Hall da questo pomeriggio, è di circa 16 chilometri.

Di fatto, gli organizzatori hanno previsto di chiudere in anticipo l’accesso per garantire che tutti coloro che si trovano già in fila abbiano effettivamente la possibilità di raggiungere Westminster.