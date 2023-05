Il Times Square Edition nuovo hub del mondo del fashion e design

Milano, 5 mag. (askanews) – Riportare i newyorchesi a Times Square, come accadeva nell’epoca d’oro, fino agli anni ’50, quando qui si radunavano i locals per affollare i teatri di Broadway, per i night club, Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald. Questa è l’ultima scommessa di Ian Schrager, il leggendario cofondatore dello Studio 54 per rilanciare un’area negli anni diventata forse la piazza piu turistica e instagrammata del pianeta, ma proprio per questo ormai ripudiata dalla gente di Manhattan.

Inventore del concept dei Boutique Hotel, Schrager è tornato a Midtown aprendo nel 2019 il Times Square Edition, un hotel luxury modern della catena Marriot International. Qui ha proposto la sua formula vincente portando l’esperienza dello Studio 54 nel mondo dell’hotellerie. In questo hotel, un’oasi di relax a due passi dal traffico impazzito di Times Square, non si va semplicemente per una camera d’albergo, ha spiegato Andrea Franchini, Market Director Culture and Entertainment per Edition Hotels: “L’Edition Hotel non è un hotel tradizionale, nel senso che noi non vendiamo letti, vendiamo un’esperienza – ha sottolineato – Quindi, dal momento in cui arrivi al momento in cui parti, hai la possibilità di andare nei ristoranti con menu firmati da chef stellati, piuttosto che vivere tanto entertainment, spettacoli, club, nightlife”.

Una esperienza a 360 gradi, dai piatti dello chef stellato John Fraser agli eventi mondani dell’alta società newyorchese sulle terrazze immerse nel verde che fa da filtro al rumore e alle luci abbaglianti di Times Square.

Alla sera si aprono le porte del Paradise Club, un locale di cabaret in pieno stile Broadway che ospita show con crooner e stand up comedy frequentato anche dai locals. E a una certa ora della notte lo stesso locale cambia veste per trasformarsi in un night club che porta in pista i giovani di Manhattan.

“A distanza di quattro anni e con una pandemia di mezzo l’hotel sta andando molto molto bene. E’ un crocevia di persone del mondo del fashion, art, design, di moltissime celebrities”, ha sottolineato Franchini.

Di recente Il Times Square Edition ha ospitato il lancio di “Renaissance”, l’ultimo album di Beyoncé, con Jay-Z, ed eventi con Madonna, Anna Wintour e Kaia Gerber. Una scommessa vinta per Schrager che ha restituito Times Square ai newyorchesi, riportandola al centro della scena.