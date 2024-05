Il tonno in scatola alimento ideale per il 60% di chi fa sport

Il tonno in scatola alimento ideale per il 60% di chi fa sport

Milano, 28 mag. (askanews) – Sono sempre di più gli italiani che amano fare sport: oltre il 66% della popolazione pratica abitualmente attività sportiva e, tra questi, l’85% segue un regime alimentare dedicato. Uno sportivo “vero” su 4 predilige i cibi proteici, fondamentali per la costruzione di muscoli e ossa. E non è certo un caso se più di 6 su 10 scelgono il tonno in scatola almeno una volta a settimana.

“Il tonno in scatola – spiega ad askanews Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista dell’Università Campus Bio-medico di Roma – rappresenta uno di quegli alimenti dove la quantità di proteine nobili, di alto valore biologico, costituite da amminoacidi fondamentali per la costruzione dei muscoli e per dare un contributo metabolico importante al muscuolo, rappresenta quello che è l’ideale di una sana alimentazione”.

Merito di proprietà nutrizionali in grado di portare importanti benefici soprattutto a chi fa sport:

“Il tonno in scatola in particolare ha soprattutto grassi cosiddetti buoni, rappresentati dagli Omega 3 che contribuiscono a dare una nutruzione antinfiammatoria, e quindi contribuisce alla salute dell’attività sportiva – prosegue Piretta -. Ha queste proteine che sono necessarie alla crescita del muscolo ed ha un altro surplus a suo favore, che è l’apporto di vitamine in particolare la B3 che è fondamentale per sfruttare al meglio i nutrienti e metabolizzarli ai fini che il muscolo possa lavorare al meglio”.

Così la maggior parte degli sportivi sceglie di consumare anche più volte a settimana il tonno in scatola, alimento tipico della tradizione italiana e della dieta mediterranea: “Le linee guida per una sana alimentazione raccomandano una massimo due porzioni a settimana di tonno in scatola, però questo è rivolto alla popolazione generale. Lo sportivo ha bisogno anche di una quota maggiore. Quindi possiamo tranquillamente arrivare alle due, anche alle tre porzioni settimanali di tonno in scatola – racconta ancora il nutrizionista – . “Non apporta un aumento di peso, ha queste proteine di elevato valore biologico, ha le vitamine e i sali minerali. Quindi è un alimento relativamente completo e povero di carboidrati e va abbinato ad altri alimenti. Proprio il tonno in scatola si presta a questi abbinamenti, con verdura fondamentalmente e con i cereali: piatti della tradizione italiana mediterranea sono tipicamente arricchiti con il tonno in scatola o le sardine in scatola. Il pesce aiuta, essendo poi il tonno in scatola facilmente disponibile, molto conservabile e quindi ce l’abbiamo sempre a disposizione, rappresenta un ideale anche nella praticità del suo utilizzo”.

La ricerca che indaga il legame tra sport e alimentazione è stata commissionata da Ancit (Associazione Nazionale Conserve Ittiche e delle Tonnare) ad AstraRicerche in occasione della giornata nazionale dello Sport che si celebra il 2 giugno. Il sondaggio è stato realizzato a marzo 2024 mediante 800 interviste on line su un campione concentrato esclusivamente su italiani tra 18-70 anni che praticano con regolarità attività fisica.