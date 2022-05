Il tonno, una specie importantissima è a rischio

(Adnkronos) – Una specie ittica essenziale al mantenimento di un oceano in salute e alla sicurezza alimentare di intere popolazioni e comunità: è il tonno, che ha un ruolo vitale per il Pianeta Blu, perché contribuisce all'equilibrio naturale degli ecosistemi marini sequestrando il carbonio e facendo circolare nutrienti.

Eppure, la quantità di tonno che mangiamo, la pesca eccessiva e troppo spesso illegale, non dichiarata e non regolamentata stanno mettendo in pericolo molte specie di tonno, portandole al limite dell’estinzione in alcune parti del mondo. Per questo il WWF indica nel cambiamento di modo e quantità con cui peschiamo e consumiamo il tonno le sfide per il futuro, possibili da raggiungere attraverso l'implementazione di strategie di cattura basate su evidenze scientifiche e un migliore monitoraggio, per gestire gli stock con strategie di prelievo mirate a garantire una pesca sostenibile e stabile.