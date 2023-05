Il toto allenatore Juventus: quali sono i nuovi nomi in caso di addio di Alle...

Addio di Massimiliano Allegri e nuovi nomi: in pole Igor Tudor, ora al Marsiglia, e Thiago Motta del Bologna

Nessuno lo dice ma è il tema del momento: è quello del toto allenatore Juventus e di quali sarebbero i nuovi nomi in caso di addio di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero sarebbe vicino a lasciare e sul suo successore si scatenano le ipotesi, in primis quelle suggerite dallo scenario di Giovanni Albanese su La Gazzetta. Insomma, qualora le strade di Juve e Massimiliano Allegri dovessero separarsi a fine stagione ci sono diversi identikit ma con un modello unico: un “profilo giovane, con idee fresche e soprattutto costi abbordabili.

Ecco i nomi in caso di addio di Allegri

Per questo motivo, le candidature di Conte o Spalletti sarebbero poco percorribili”. E chi ha questi requisiti? I nomi sono questi: Igor Tudor, ora al Marsiglia, e Thiago Motta, ora al Bologna. Ma potrebbero emergere degli outsider come Conceiçao oppure Gennaro Gattuso, di rientro in Italia dopo la parentesi a Valencia.

La carta Dionisi è fuori dal mazzo

Italiano viene dato come spendibile con credibilità anche se ha una clausola da 10 milioni di euro Il nome fatto all’inizio, quello di Dionisi, pare poco praticabile. Lo sarebbe dato che “è ben saldo sulla panchina del Sassuolo mentre qualche voce su Palladino c’è”.