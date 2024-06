Il Tour de France al via sabato da Firenze

Milano, 28 giu. (askanews) - Parte sabato da Firenze la 111esima edizione del Tour de France, una prima assoluta per l'Italia come sede inaugurale della manifestazione di ciclismo più prestigiosa del mondo. Il governatore toscano Eugenio Giani ha inaugurato una mostra di Karl Kopinsky sui grandi d...

Milano, 28 giu. (askanews) – Parte sabato da Firenze la 111esima edizione del Tour de France, una prima assoluta per l’Italia come sede inaugurale della manifestazione di ciclismo più prestigiosa del mondo.

Il governatore toscano Eugenio Giani ha inaugurato una mostra di Karl Kopinsky sui grandi del ciclismo: un’installazione con undici biglie giganti che ritraggono i campioni di ieri e di oggi. “La biglia rossa è con Gino Bartali. Lui avrebbe detto che è tutta da rifare perché io comunista non sono”, ha dichiarato Giani.

Alla vigilia del via al Tour presente a Firenze anche l’ambasciatore francese in Italia, Martin Briens. “Questo evento è un’opprtunità per mostrare i legami stretti fra Francia e Italia, per promuovere il turismo e per far avanzare l’amicizia fra i due popoli”. Gli organizzatori sostengono che queste partenze all’estero siano redditizie e contribuiscano all’influenza internazionale dell’evento.