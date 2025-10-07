Il tour de Il Volo in America Latina è già un grande successo

Rio de Janeiro, 7 ott. (askanews) – È ufficialmente partito il tour de Il Volo in America Latina, tutto sold out, con il debutto a Rio de Janeiro, seguito da una data a Belo Horizonte. E i concerti brasiliani continueranno questa sera, 7 ottobre, a Curitiba, e domani, 8 ottobre, a Porto Alegre. Seguiranno tre concerti a San Paolo nelle date 10, 11 e 12 ottobre.

Il tour Latam proseguirà in Argentina con una tappa il 14 ottobre a Buenos Aires, il 16 ottobre a Santiago del Cile e il 18 ottobre a Lima, in Perù. Nei prossimi giorni sarà annunciata la seconda parte del tour Latam, che replicherà alcune tappe già toccate e ne aggiungerà di nuove a marzo 2026. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble continuano a portare la musica italiana e i loro brani inediti all’estero, confermando il ruolo di ambasciatori della tradizione musicale italiana nel mondo.

A partire dal 2 novembre e fino alla fine dell’anno, Il Volo sarà protagonista del tour LIVE IN CONCERT, che toccherà le principali capitali europee, tra cui Vienna, Berlino, Monaco di Baviera, Praga, Budapest, Parigi, Madrid e tante altre. A dicembre del prossimo anno il trio tornerà in Italia con LIVE NEI PALASPORT 2026 (prodotto da MT Opera & Blues e Friends & Partners), cinque nuovi appuntamenti nei principali palazzetti. Il Volo partirà il 7 dicembre 2026 da Milano @ Unipol Forum, e proseguirà il 12 dicembre a Firenze @ Nelson Mandela Forum, il 17 dicembre a Roma @ Palazzo dello Sport, il 19 dicembre a Torino @ Inalpi Arena, e concluderà il tour il 20 dicembre a Bologna @ Unipol Arena. Sarà un’occasione unica per assistere dal vivo alle straordinarie performance di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, che chiuderanno l’anno con una serie di appuntamenti all’insegna della tradizione musicale italiana. Le prevendite per le nuove date di LIVE NEI PALASPORT 2026 sono disponibili su Ticketone al seguente link: https://www.ticketone.it/artist/il-volo/