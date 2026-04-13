Il tour mondiale di Bruno Mars parte da Las Vegas con doppio sold-out

Las Vegas, 13 apr. (askanews) – Venerdì scorso, Bruno Mars – la superstar vincitore di ben 16 Grammy – ha dato il via al suo attesissimo tour mondiale da record, The Romantic Tour, con il primo di due show sold-out a Las Vegas presso l’Allegiant Stadium. Segnando il primo tour da headliner di Bruno in quasi un decennio, la performance ha presentato una scaletta che spazia lungo tutta la sua carriera, con i brani preferiti dai fan accanto ai nuovi pezzi estratti dal suo album di successo #1 di Billboard, The Romantic, pubblicato il 27 febbraio 2026 via Atlantic Records.Lo spettacolo ha offerto una produzione imponente, fondendo una messa in scena cinematografica, un’illuminazione dinamica ed elementi di design immersivi che hanno elevato l’esperienza live.

Si è aperto con tre brani dal suo ultimo album, The Romantic “Risk It All,” “Cha Cha Cha,” e “On My Soul.” Accompagnato da una band di 12 elementi, il set ha presentato versioni rivisitate di hit tra cui “24K Magic,” insieme a un remix retro ad alta energia di “Perm” e “Finesse.” “Why You Wanna Fight” ha portato un momento teatrale sul palco, completo di temporale, effetti di fulmini e una parata che percorreva la “Bruno Mars Drive.”A metà dello show si è svolto un intero segmento dei Silk Sonic con Bruno e Anderson.

Paak, segnando la prima performance live del duo insieme al di fuori della loro residency a Las Vegas del 2022. Il set di cinque canzoni si è aperto con “Blast Off,” ed è continuato con “777,” “Fly As Me,” e “Smokin’ Out the Window,” prima di chiudersi con una toccante interpretazione della hit “Leave The Door Open.” Spaziando nel suo vasto catalogo, lo show mescola nuovo materiale con versioni aggiornate dei classici, offrendo una performance senza tempo.Lo show ha visto anche la partecipazione di Leon Thomas, che ha regalato un set con i brani della sua ultima uscita, MUTT. Durante il tour, i fan potranno aspettarsi anche le esibizioni di Victoria Monét e RAYE in date selezionate.In un momento toccante durante la cerimonia, Bruno ha annunciato una donazione di 1 milione di dollari al futuro Intermountain Health Nevada Children’s Hospital, sostenendo cure salvavita, programmi pediatrici avanzati e un maggiore accesso per i bambini e le famiglie in tutto lo stato.