Londra, 10 ago. (askanews) – Bloccato per 12 ore uno dei simboli di Londra. Il Tower Bridge, rimasto aperto mezza giornata per un “guasto tecnico” è stato riparato e ora le macchine possono tornare a passarci sopra. Il blocco aveva mandato in tilt il trafficol della capitale inglese. Costruito tra il 1886 e il 1894, è la seconda volta in un anno che lo storico ponte si blocca.