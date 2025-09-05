Il tragico bilancio dell'amianto in Italia

L’amianto è un tema che continua a far discutere, ma quante persone conoscono realmente la gravità della situazione? La recente sentenza del Tribunale di Gorizia ha condannato Fincantieri a risarcire i familiari di un operaio deceduto a causa di mesotelioma pleurico. Quest’operaio, un saldatore a Monfalcone, ha trascorso anni esposto a materiali contenenti amianto, senza le necessarie protezioni.

Con un risarcimento di circa un milione di euro, ci si chiede se questo sia sufficiente per riparare un danno incommensurabile.

Fatti scomodi sull’amianto in Italia

La presenza di amianto in Italia è tutt’altro che un capitolo chiuso. Secondo l’Osservatorio nazionale sull’amianto, ogni anno si registrano oltre 7.000 decessi per malattie correlate all’esposizione a questa sostanza. Tra i principali colpevoli vi sono il mesotelioma, il tumore al polmone e l’asbestosi, malattie che non solo mietono vittime, ma portano anche a una sofferenza inimmaginabile per le famiglie colpite. La perizia medico-legale ha confermato che nel caso del lavoratore di Fincantieri c’era un chiaro nesso tra l’esposizione professionale alle fibre tossiche e la malattia che ha portato alla sua morte.

Questa vicenda costringe a riflettere: quanto vale la vita di un lavoratore? Fincantieri è stata ritenuta l’unica responsabile, non avendo dimostrato di aver implementato misure di sicurezza adeguate. La sentenza ha messo in luce la mancanza di vigilanza sull’uso dei dispositivi di protezione e l’assenza di misure organizzative per limitare le lavorazioni nocive. È una situazione che si ripete in troppi luoghi di lavoro italiani, dove la salute degli operai sembra essere l’ultimo dei pensieri.

Una crisi ignorata da troppo tempo

L’amianto è diventato la più grande emergenza ambientale e sanitaria del nostro Paese. Nonostante le promesse di bonifica e le campagne di sensibilizzazione, i fatti dimostrano che il problema è ancora presente e spesso sottovalutato. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio nazionale sull’amianto, non ha dubbi: “L’amianto sta ancora uccidendo in Italia”. Non basta una sentenza per risolvere un problema che affligge il nostro Paese da decenni. È ora di svegliarsi e rendersi conto che la lotta contro l’amianto deve essere una priorità.

Le statistiche parlano chiaro: ogni anno, le famiglie italiane piangono la perdita di un loro caro a causa di patologie asbesto-correlate. Questo è il tributo di anni di esposizione nei cantieri navali, nelle fabbriche e persino negli edifici pubblici. È inaccettabile che nel 21° secolo continuiamo a tollerare questa emergenza, mentre ci si concentra su altre questioni che, per quanto importanti, non possono eguagliare la gravità della situazione dell’amianto.

Riflessioni finali

È fondamentale porsi delle domande. Che cosa si sta facendo per proteggere i lavoratori? Come si può garantire che tragedie come quella avvenuta a Monfalcone non si ripetano? La sentenza del Tribunale di Gorizia è un passo importante, ma non basta. È tempo di chiedere maggiore responsabilità alle aziende e al governo. È necessario richiamare l’attenzione su questo tema, perché è solo attraverso la consapevolezza e l’azione che si può sperare di porre fine a questa strage silenziosa.

È essenziale riflettere su questa questione. Informarsi, parlare e non avere paura di chiedere spiegazioni a chi ha il potere di cambiare le cose. La salute e la vita dei lavoratori non possono essere sacrificate in nome del profitto. La verità deve emergere, e spetta a tutti farla conoscere.