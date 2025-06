Il trailer del film 'Miley Cyrus: Something Beautiful'

Milano, 18 giu. (askanews) – Dopo l’anteprima del 6 giugno al prossimo Tribeca Film Festival di New York, arriverà nelle sale italiane solo per un giorno, il prossimo 27 giugno, come evento speciale al cinema, Miley Cyrus: Something Beautiful, un’esperienza cinematografica unica nel suo genere della visionaria icona della musica pop.

Miley Cyrus: Something Beautiful è un’opera pop creativa con tredici brani originali tratti dal visual album “Something Beautiful”. Il film è mixato in esclusiva per la distribuzione cinematografica da Alan Meyerson (Dune – Parte Uno, Il cavaliere oscuro).

Il film è prodotto da Miley Cyrus, XYZ Films e Panos Cosmatos (Mandy, Beyond the Black Rainbow), in collaborazione con Sony Music Vision, Columbia Records e Live Nation. La regia è firmata da Miley Cyrus, Jacob Bixenman e Brendan Walter, con la direzione della fotografia di Beno t Debie.

Racconta Miley Cyrus: “Something Beautiful è il progetto dei miei sogni che prende vita: moda, cinema e musica originale che convivono in armonia. Le persone che hanno lavorato con me sono tutte dei geni a modo loro: dai maestri del suono, Shawn Everett e Alan Meyerson, fino a uno dei registi più originali del panorama cinematografico, Panos Cosmatos, qui in veste di produttore. Ogni collaboratore ha messo la propria competenza al servizio di questa visione, trasformando la fantasia in realtà”.

Il film porta il nome del suo nono album in studio “Something Beautiful”(Columbia Records/Sony Music), disponibile in digitale, CD e VINILE. Il disco, composto da 13 brani e prodotto da Miley Cyrus e Shawn Everett, con il contributo di Brittany Howard, Maxx Morando e Michael Pollack, è stato anticipato dai brani “Easy Lover”, “More To Lose”, “Prelude”, “Something Beautiful” e il singolo attualmente in rotazione radiofonica “End Of The World”, da tre settimane nella TOP 3 dei brani più trasmessi in radio in Italia.

L’evento al cinema, distribuito nel mondo da Trafalgar Releasing e Sony Music Vision, è un’esclusiva per l’Italia di Nexo Studios con RTL 102.5 come Radio Ufficiale e in collaborazione con Mymovies.