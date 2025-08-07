Il trailer di "Come ti muovi, sbagli", il nuovo film di Di Gregorio

Roma, 7 ago. (askanews) – Il trailer di “Come ti muovi, sbagli”, il nuovo film interpretato e diretto da Gianni Di Gregorio che sarà presentato – in chiusura e fuori concorso – alle Giornate degli Autori a Venezia82, prodotto da Angelo Barbagallo, una produzione Bibi Film con Rai Cinema, co-produzione Italia -Francia (Bibi film -Les films du poisson) ed uscirà nelle sale il 5 settembre 2025 distribuito da Fandango Distribuzione.

Riuscire a evitare tutti i fastidi della vita quotidiana, mettersi in salvo da ogni rottura di scatole è sufficiente per essere felici? Il professore – che ha il volto di Gianni Di Gregorio – a settant’anni suonati ha trovato finalmente la serenità, ha una bella casa, una discreta pensione, degli amici con cui scherzare, una signora (Iaia Forte) con cui passare qualche giornata. Si dedica solo a cose piacevoli. Fino a quando la sua vita viene messa sottosopra dall’arrivo della figlia (Greta Scarano), in crisi coniugale, e dei due

ingombrantissimi nipotini (Anna Losano e Pietro Serpi). Nuove preoccupazioni, nuove angosce, ma anche nuovi affetti. Un film dedicato all’amore e alla famiglia, questa forza che ci fa fare cose che non avremmo mai creduto di poter fare.