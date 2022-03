Il trailer di “Universi Paralleli”, in esclusiva su Disney+

Roma, 21 mar. (askanews) – Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale e la key art di “Universi Paralleli”, una serie originale francese targata Disney+. Tutti i sei episodi saranno disponibili in streaming dal 23 marzo.

“Universi Paralleli” racconta la storia di quattro amici – Bilal, Romane, Samuel e Victor – le cui vite vengono stravolte quando un evento misterioso li separa mandandoli in diverse linee temporali. I quattro adolescenti faranno di tutto per capire cosa è successo e cercare di tornare alla spensierata innocenza delle loro vite precedenti.

La serie è interpretata da Thomas Chomel (Clem), Omar Mebrouk (Morgane, Le Invisibili), Jules Houplain (Morgane), Jade Pedri (Ils étaient dix), Naidra Ayadi (Polisse, Black Spot, La ragazza di Stillwater), Guillaume Labbé (The Hookup Plan, Je te promets, L’Ecole de la vie), Gil Alma (The Wagner Method), Elise Diamant (Mensonges), Dimitri Storoge (Validé, La Révolution), Agnès Miguras (ASKIP, le collège se la raconte), Maxime Bergeron (Fantasies, ASKIP, le collège se la raconte), Victoria Eber (Beyond Appearances) e Timoté Rigault.

Prodotta da Empreinte Digitale (Raphael Rocher ed Eric Laroche) e Da m n Films (Quoc Dang Tran), la serie francese originale fantasy/mistery composta da sei episodi della durata di quaranta minuti ciascuno è creata da Quoc Dang Tran (Marianne, Nox), co-scritta da Anastasia Heinzl (Beyond Appearances) e diretta da Benjamin Rocher e Jean-Batiste Saurel.