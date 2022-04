Il trapianto di capelli è sempre utile? I rimedi alternativi

Il trapianto dei capelli non sempre è utile in quanto vi sono effetti collaterali, ma i rimedi naturali possono risolvere il problema in modo sano.

I capelli sono parte del fascino sia femminile che maschile. In alcuni periodi, come il cambio di stagione o a causa di alcuni fattori, si può andare incontro alla caduta del cuoio capelluto. Per contrastarla, è possibile sottoporsi a un trapianto di capelli che non sempre si rivela la giusta soluzione. Vediamo quali sono le possibili alternative e come fare.

Trapianto di capelli

Andare incontro a una perdita di capelli cospicua e quindi al problema di alopecia non è facile, anzi, porta a sentirsi a disagio e insicuri. Per contrastare la caduta, alcuni soggetti pensano di sottoporsi al trapianto di capelli che permette di risolvere questo problema e avere nuovamente una capigliatura folta e sana. Sono diversi i personaggi dello spettacolo come Tom Hanks o Rafael Nadal che si sono sottoposti a questo trattamento.

Si basa essenzialmente su due tecniche: la Strip e la Fue. Nella tecnica Strip si asporta con il bisturi una piccola porzione di cute dalla quale si prelevano i follicoli da trapiantare. Il decorso è molto lungo e rischia di lasciare anche delle cicatrici sulla cute che risultano visibili. La tecnica Fue si effettua follicolo per follicolo con uno strumento specifico.

In questa tecnica particolarmente diffusa e che sta ottenendo grande successo, le cicatrici non sono visibili e si va incontro a una guarigione molto più rapida. A prescindere dalla tecnica, è bene affermare che il trapianto di capelli si effettua soltanto dopo aver trattato in modo corretto la calvizie e follicoli per ottenere risultati che siano duraturi ed efficaci.

È sempre bene valutare, al momento di questo intervento, se ne vale davvero la pena e farsi seguire da degli esperti del settore. Si consiglia di valutare e considerare attentamente qualsiasi aspetto in modo da fare una scelta che sia consapevole per il benessere del capello.

Trapianto di capelli: controindicazioni

I soggetti che decidono di sottoporsi a un trapianto di capelli devono avere bene in mente quali siano i limiti, i benefici, ma anche le controindicazioni a cui si va incontro. Non è un trattamento estetico, ma un vero e proprio intervento che può comportare delle complicazioni a cui è bene prestare attenzione.

Si può andare incontro a una serie di cicatrici che possono essere più o meno visibili a seconda della tecnica usata. Si rischia anche di danneggiare la zona donatrice per via di un prelievo eccessivo dei follicoli. Il soggetto può anche andare incontro a delle aspettative deludenti o a risultanti diversi da quelli sperati.

Prima di sottoporsi al trapianto di capelli, ci sono una serie di esami da effettuare e bisogna anche verificare le condizioni di salute generali del soggetto. Se alcuni soggetti presentano problemi di salute come il diabete o gravi cardiopatie oppure malattie autoimmuni, l’intervento è annullato in quanto si rischia di peggiorare la sua salute.

Nella zona che è stata trapiantata possono comparire delle irregolarità cutanee che hanno bisogno di diverso tempo prima di poter scomparire. Può anche insorgere un edema nella zona dell’innesto, ma tende a sparire in pochi giorni e non lascia conseguenze gravi.

Trapianto di capelli: alternativa naturale

Per i soggetti che non vogliono sottoporsi al trapianto di capelli a causa degli effetti collaterali che possono insorgere, vi sono alternative e rimedi a base naturale che possono aiutare a migliorare la situazione. Foltina Plus è la soluzione adatta poiché permette di avere capelli sani, forti e folti e si rivela una valida alternativa in alcuni casi lievi.

Grazie ai suoi benefici, infatti, è riconosciuta come la miglior lozione professionale dagli esperti e dai consumatori.

Si tratta di uno spray professionale che ha il compito di bloccare la caduta del capello e stimolare la crescita in modo naturale e sano. Uno spray di origine italiana che possono usare sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello. Consigliato perché stimola i follicoli piliferi e i bulbi spenti in modo che la chioma possa infoltirsi nuovamente.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Blocca e arresta la caduta dando ai capelli un effetto sano e corposo. All’interno di Foltina Plus si trovano ingredienti naturali privi di danni e di effetti collaterali, come l’arginina che ha una azione vasodilatatrice favorendo un afflusso maggiore di sangue alla radice del capello rinforzando la crescita; la serenoa che arresta la calvizie e il fieno greco che contiene tanti fitoestrogeni e protegge i capelli dal diradamento.

Si può usare anche sui capelli dopo la doccia senza macchiarli o ungerli. Basta spruzzare questa lozione nelle zone che sono più a rischio diradamento, massaggiare con movimenti circolari finché non si assorbe.

Una formula come Foltina Plus non è ordinabile online o nei negozi, perché esclusiva e originale, ma solo collegandosi al sito ufficiale del prodotto dove di compila il modulo con i propri dati e si approfitta della promozione di due confezioni a 49€. Il pagamento è con Paypal, la carta di credito o i contanti al corriere al momento della consegna.

