Il Tre anticipa con un video il suo nuovo progetto che va oltre la paura

Milano, 14 ott. (askanews) – Qualcosa di nuovo sta per arrivare. Il Tre torna a far parlare di sé con un video che anticipa l’inizio di un nuovo capitolo. Poche immagini, pochi secondi, ma un’intensità che lascia intuire un cambiamento profondo: atmosfere scure, suoni evocativi e uno sguardo che racconta la voglia di andare oltre la paura, di affrontare la parte più nascosta di sé.

Il video è solo un assaggio di ciò che sta per arrivare, un frammento di un percorso artistico e personale che segna una nuova direzione per uno degli artisti più autentici della sua generazione. Un progetto che promette di toccare corde intime e universali, tra luce e ombra, forza e fragilità. Presto tutti i dettagli. Nel frattempo, il viaggio di Il Tre è appena (ri)cominciato. Dopo aver calcato nel 2024 per la prima volta il palco del Festival di Sanremo con “FRAGILI” (disco di Platino), un’intensa ballad che colpisce per profondità emotiva e maturità artistica, pubblica da “Occhi tristi” (18 ottobre 2024), un brano in cui il desiderio di rimediare ai propri errori e la consapevolezza che nulla potrà tornare come prima fanno da protagonisti. A marzo 2025 esce “Prima di domani”, brano di Fabrizio Moro feat. Il Tre, in cui le voci di due generazioni si uniscono in un racconto unico, mentre a settembre l’artista pubblica “Cani randagi”, seguito da “Paura di me”, che anticipa il nuovo progetto. In termini di live, tra il 2022 e il 2024 ha avuto occasione di presentare dal vivo i suoi brani grazie ad “Ali Live Tour”, “Invisibili Tour” e “Fragili Tour” ottenendo un grande successo di pubblico ed esibendosi il 9 novembre 2024 al Palazzo dello Sport di Roma. Prossimamente tornerà sul palco con le date del Live Tour 2025 nei principali club italiani, con due date conclusive al Fabrique di Milano, il 16 dicembre, e al Palazzo dello Sport di Roma, il 18 dicembre.