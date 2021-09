Il Tre è la faccia pulita del rap italiano senza eccessi

Milano, 23 set. (askanews) – Testi impegnati ma senza eccessi, Il Tre è considerato la faccia pulita del rap italiano.

“Non vedo nulla di male a definirmi il volto pulito, non è un insulto o una cosa che può denigrarmi. A volte viene fatta confusione tra quello che è un volto pulito e quello che non è aggressivo nel suo modo di rappare e di esporsi tramite l’hip hop. Ma non è una cosa che mi disturba”.

Forte del successo dell’album d’esordio, certificato oro e con singoli platino e oro, esce con una versione deluxe arricchita con sei inediti che si intitola “ALI – Ultima notte”.

“Le tracce sono nate dopo la release dell’album, non sono degli scarti che erano già presenti, ma sono nate dopo e hanno come filo conduttore questo viaggio un po’ notturno che faccio io e come singolo di punta abbiamo scelto ‘Fuori è notte’ perchè rappresenta quello che c’è da comunicare”.

Il vero nome del cantante Il Tre è Guido Senia ha solo 24 anni ma le idee chiare. I suoi testi affrontano la fragilità dei suoi coetanei, le grandi e piccole battaglie di tutti i giorni.

“Io cerco di comunicare quello che mi succede durante le giornate. Per filo e per segno, in modo pulito e lineare quella che è la mia vita. Usare una terminologia forte e volgare non ha senso”.

Il Tre parla anche di chi è stato vittima di bullismo e di come non farsi schiacciare.

“Alla base di tutto ci deve essere un carattere molto forte, alle volte anche prepotente nel senso buono del termine, per far sì che nessuno possa approfittare di te. Questo è quello che consiglio ai giovani che mi seguono e che interagiscono con il mio personaggio e la mia musica”.

Per Guido bisogna rimanere sempre fedeli a sé stessi nonostante i cambiamenti, il non ostentare lusso o fama, la fragilità, ma credendo sempre nei propri sogni.

Musicalmente ha come punto di riferimento Eminem e non vede l’ora di potersi esibire live.