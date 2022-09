Il trio femminile Inventio esce con l’album Brilliant Classic

Milano, 19 set. (askanews) – In occasione dei trecento anni dalla stesura definitiva nel 1723 delle Invenzioni e Sinfonie di J.S.Bach, nasce il progetto discografico Inventio, che segna la genesi di una nuova formazione tutta al femminile composta da Yulia Berinskaya e Valentina Danelon al violino e Anna Serova alla viola.

Il loro primo album Brilliant Classic è impreziosito dal rarissimo trio di Sergei Ivanovic Taneyev, allievo di Rubinstein e di Ciaikovsky, noto come “Il Bach Russo”.

Il trio, una rara formazione per due violini e viola, si prefigge lo scopo di ampliare un repertorio molto ristretto, sfidando trascrittori e compositori ad esplorare sottili equilibri nel timbro alto, chiaro e cristallino di questa amicizia musicale tra Russia, Ucraina e Italia.

Le tre musiciste nella loro diversità e talvolta distanza, sono state capaci di trasformare il sodalizio amicale, anche solo nel mondo social, in una nuova avventura professionale.

Colpisce in Inventio un approccio comune in cui il gesto virtuoso non è mai fine a sé stesso, ma sempre al servizio di un’instancabile ricerca. Inventio verrà presentato in anteprima a Cremonamusica il 24 settembre.