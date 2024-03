Il trionfo dei Club Dogo al Forum, prima di 10 date sold out

Milano, 11 mar. (askanews) - Un trionfo annunciato quello per il ritorno dal vivo dei Club Dogo era spasmodica, come hanno dimostrato i ben 10 sold-out consecutivi al Forum di Assago, il tempio della musica a Milano. In un susseguirsi di street anthem senza tempo e instant classic tratti dal loro ul...

Milano, 11 mar. (askanews) – Un trionfo annunciato quello per il ritorno dal vivo dei Club Dogo era spasmodica, come hanno dimostrato i ben 10 sold-out consecutivi al Forum di Assago, il tempio della musica a Milano. In un susseguirsi di street anthem senza tempo e instant classic tratti dal loro ultimo album Club Dogo (gennaio 2024, da 8 settimane in top 20 e già certificato disco di platino), Gué, Jake La Furia e Don Joe hanno saputo regalare ai presenti una serata indimenticabile e piena di sorprese, grazie anche alla presenza di ospiti speciali che hanno segnato alcuni momenti iconici della loro discografia: Giuliano Palma, Elodie, J-Ax e Vincenzo da via Anfossi.

Spettacolare anche l’allestimento scenico, concepito ad hoc per rendere omaggio Milano, la città che li ha cresciuti e che li ha resi grandi. Ad arricchire il palco i ledwall sagomati con l’inconfondibile silohuette del Duomo, le varie situazioni che hanno caratterizzato la loro carriera rimesse in scena ad hoc (lo studio di registrazione, la piazza ricreata con tanto di scooter e panchine ) e un corpo di ballo tutto al femminile, ispirato alle dancehall queen giamaicane, che accompagna i brani più ballabili. Degni di nota anche i visual (curati al dettaglio da Fabrizio Conte) che richiamano immediatamente alla memoria la grande passione per il cinema del trio.

L’appuntamento è ora per le restanti nove date al Mediolanum Forum, per il concerto-evento allo stadio di San Siro del 28 giugno e per le quattro speciali date nei principali festival estivi di tutta Italia: il 6 luglio al Collisioni di Alba (CN), il 19 luglio al Rock In Roma, il 17 agosto al Red Valley Festival e il 31 agosto al San B. Sound di San Benedetto del Tronto.