All'improvviso quelle regge galleggianti nel mare "non ci sono più": svelato il trucco degli oligarchi russi per far sparire i loro yacht

Il trucco degli oligarchi russi per far sparire i loro yacht è solo l’ultima delle risposte con cui i “ricconi” considerati vicini a Vladimir Putin trovano rimedi non proprio legali alle sanzioni che li stanno investendo. Un’inchiesta giornalistica del Regno Unito a cura dell’Observer svela come sia possibile che le lussuose navi scompaiano senza lasciare traccia.

L’idea è efficace quanto semplice: quei palazzi galleggianti vengono resi invisibili disattivando il sistema di identificazione automatica (AIS) di bordo.

Come fanno gli oligarchi russi a far sparire gli yacht

Si tratta di una sorta di “anagrafe dinamica” che permette di conoscere l’esatta posizione di qualsiasi imbarcazione che lo usa in qualsiasi momento. E secondo l’Observer sarebbero non meno di sei i lussuosi yacht legati a oligarchi colpiti dalle sanzioni di Londra che sono “scomparsi”.

Sull’altro piatto della bilancia ci sono poi almeno 13 mega yacht, per un valore totale di quasi 2 miliardi di sterline, cioè oltre 2,3 miliardi di euro, che sono già stati sequestrati o congelati nei porti di tutto il mondo.

Ecco alcuni “ricercati” di cui non si trova traccia

I dati AIS raccolti dalla società di market intelligence marittima e aeronautica VesselsValue citano yacht iconici per dimensioni e notorietà dei “proprietari” Quali? Il Clio da 72 metri legato all’industriale Oleg Deripaska, il Galactica Super Nova da 70 metri legato all’oligarca Vagit Alekperov e l’Ocean Victory da 140 metri legato all’oligarca Viktor Rashnikov.