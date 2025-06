Il tunnel per pipistrelli: il costo che fa infuriare il governo britannico

Non crederai mai a quanto sta costando il tunnel per pipistrelli nel Regno Unito. Ecco tutto ciò che devi sapere su questa controversa opera pubblica.

Immagina di dover proteggere una specie di pipistrello rara, ma di trovarti di fronte a un costo che sfiora i 125 milioni di sterline. Sì, hai letto bene! In Gran Bretagna, il tunnel progettato per proteggere i Bechstein’s bats dal passaggio dei treni dell’High Speed Rail 2 ha sollevato un vero e proprio polverone, tanto che i membri del governo sono in preda alla furia.

Ma cosa c’è dietro a questo progetto controverso? Scopriamolo insieme!

1. La nascita di un progetto controverso

Il tunnel, lungo 900 metri, è stato concepito con l’obiettivo di tutelare una delle specie di pipistrelli più elusive del Regno Unito. Tuttavia, la sua costruzione ha sollevato più di qualche interrogativo. Tra chi sostiene l’importanza della salvaguardia ambientale e chi critica l’enorme spesa, il dibattito è acceso. I costi iniziali previsti erano di 95 milioni di sterline, ma oggi si parla di una cifra che supera i 125 milioni. Questo aumento ha fatto infuriare i ministri, che vedono in questo progetto un simbolo delle difficoltà del sistema infrastrutturale britannico.

Steve Reed, Segretario all’Ambiente, ha dichiarato che spendere somme così ingenti per un tunnel per pipistrelli è “ridicolo”. Ma ti sei mai chiesto se il valore della biodiversità possa davvero essere misurato in sterline? Secondo lui, le normative ambientali hanno bloccato la costruzione di nuove abitazioni e infrastrutture, frenando la crescita economica. Un vero dilemma!

2. Costi e conseguenze: chi paga il prezzo?

Il costo della costruzione del tunnel è aumentato a causa dell’inflazione e delle stime riviste. Ma la questione non si limita ai numeri. L’HS2, l’ente responsabile della costruzione, ha affermato che non sono stati condotti ricalcoli completi dall’ultima valutazione. Ciò significa che i costi potrebbero continuare a lievitare, mentre il completamento del tunnel è previsto per il 2027.

Un insider di Whitehall ha definito il costo del tunnel “assurdo”, ma ha anche sottolineato l’impossibilità di fermare il progetto, dato che gran parte della costruzione è già in corso. Dunque, chi pagherà il prezzo finale? Inoltre, il Ministro dei Trasporti ha ammesso che abbandonare il tunnel costerebbe ancora di più rispetto al suo completamento. Una situazione complicata, non credi?

3. Un dibattito acceso: ambientalismo contro sviluppo

Le polemiche non si fermano qui. I sostenitori della conservazione della fauna selvatica, come il Bat Conservation Trust, hanno accusato il governo di usare il tunnel come un “capro espiatorio” per giustificare il ritorno a politiche meno restrittive in materia ambientale. Dall’altra parte, il nuovo CEO dell’HS2 ha difeso il progetto, affermando che è la soluzione più appropriata per rispettare le leggi in vigore.

Nel frattempo, il Primo Ministro Keir Starmer sta cercando di approvare riforme legislative contro le normative che ostacolano la crescita economica. Ma, ti sei mai chiesto quale sia il prezzo da pagare per lo sviluppo? La paura di sacrificare habitat e fauna selvatica ha generato preoccupazione tra i membri del parlamento.

In un contesto in cui i costi del progetto continuano a salire e le controversie si intensificano, una domanda rimane: quanto costerà davvero la protezione di una specie di pipistrello rispetto al futuro delle infrastrutture nel Regno Unito? La risposta ti sorprenderà!