“Il tuo sorriso guarisce”, il video del singolo di Aldo Losito

Roma, 3 dic. (askanews) – Esce su tutte le piattaforme “L’Urlo”, il nuovo disco del musicista e cantautore Aldo Losito, accompagnato dal video del singolo, “Il tuo sorriso guarisce”. Il disco prodotto, scritto e suonato da Aldo Losito per La Spia dello Ionio Suoni, è composto da venti canzoni con collaborazioni eccellenti quali Gary Wallis batterista Pink Floyd in Foresta di piume, Durga McBroom cantante dei Pink Floyd in L ultimo respiro, Massimo Tagliata fisarmonicista non vedente (che ha suonato con Biagio Antonacci) e Cesko Arcuti leader degli Après La Classe in Niend e Nisciun (solo per citarne qualcuno).

Un progetto frutto di dieci anni di intenso e sofferto lavoro che ha dato vita ad un disco di rara bellezza, dove si scandagliano sentimenti. Una fotografia spietata della realtà dove a vincere è la speranza che cancella tutto il brutto del mondo.