Dopo le critiche del segretario del Partito Democratico a Renzi arriva la replica social di Italia Viva

Il tweet di Italia Viva contro il segretario del Partito Democratico sta a metà strada esatta fra analisi e vetriolo: “La strategia di Letta è un regalo alla Meloni”. Proprio in queste ore sull’account del partito guidato da Matteo Renzi appare una replica alle critiche del segretario dem ed è una replica dura: “Oggi il Pd attacca violentemente Matteo Renzi.

Noi facciamo politica e non viviamo di rancori personali: pensiamo che la strategia di Letta sia un regalo alla Meloni”.

“La strategia di Letta è un regalo alla Meloni”

Poi una profezia quasi cupa con allusione finale alle rinnovate metafore “feline” di Letta: “Ma ne parleremo il 26 settembre. Per adesso buona campagna elettorale. Anche a chi ha gli #OcchiDiTigre”. E in una intervista al Corriere della Sera proprio il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha detto la sua in ordine alla strategia di Letta e della coalizione di “ampio respiro” che sta mettendo in pieid per contrastare quella del centrodestra.

Renzi: “La sta portando dritta a Palazzo Chigi”

Renzi è stato charissimo: “Non si spiega una coalizione che mette insieme storie totalmente diverse che parte da un veto a una e una sola forza politica“. Poi, in chiosa sferzante e riferendosi all’esclusione di Italia Viva dalla coalizione: “Evidentemente Enrico pensava di ferirci, tuttavia vedendo come sono andate le cose non finirò mai di ringraziarlo. La sua strategia sta portando Meloni a Palazzo Chigi”.